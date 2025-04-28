сегодня в 09:03

35 человек пострадали после опрокидывания автобуса под Владимиром

13 человек были госпитализированы при опрокидывании автобуса во Владимирской области. Всего пострадавших 35 человек, среди них есть один ребенок, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля.

Из них 13 госпитализировали. Один из этого количества находится в тяжелом состоянии.

16 людям, которые ехали в автобусе и получили травмы, оказали медицинскую помощь амбулаторно. Среди пострадавших есть один ребенок.

Врачи осматривают еще шестерых пострадавших.

Ранее пассажирский автобус вылетел с трассы в Кузбассе из-за гололеда. ДТП произошло рядом с деревней Пинигино Топкинского района.