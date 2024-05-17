31-летний москвич заставлял школьницу присылать ему интимные фото

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В столице взяли под стражу мужчину, который заставлял школьницу отправлять ему интимные снимки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Обвиняемый начал переписываться с 11-летней девочкой. В ходе переписки мужчина отправлял девочке фотографии интимного содержания и просил делать это в ответ.

Следователи задержали 31-летнего злоумышленника. Его проверят на причастность к совершению подобных преступлений на территории Московского региона.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).