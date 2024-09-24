30 тыс рублей за госэкзамен: в Москве профессора-взяточника посадили на 5 лет

Суд в столице огласил приговор профессору, педагогу, заведующему кафедрой Московской госакадемии физкультуры Александру Починкину. Он брал крупные взятки со студентов. «Клиентом» педагога был даже футболист «Крыльев советов» Дмитрий Цыпченко, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Починкину более 60 лет. Он известен в академии физкультуры как профессор, который брал со студентов крупные взятки. Дело в том, что в учебном заведении знания получают спортсмены, которые постоянно участвуют во всяких соревнованиях и турнирах, поэтому им сложно сдавать сессии.

Педагог решил воспользоваться этим. Починкин брал по 30 тыс. рублей за государственный экзамен и до 100 тыс. рублей за итоговую научную работу. Его услугами пользовались и известные спортсмены.

Например, Цыпченко обратился к профессору, чтобы тот написал за него выпускную работу. Также Починкин указал футболисту, какой именно билет нужно вытащить на экзамене. Итогом такой деятельности стала судимость, которую получили более 30 студентов и даже некоторые родители. Самого педагога отправили в тюрьму на 5 лет.

Ранее в Москве суд приговорил бывшего заместителя ИФНС № 15 Елену Ишханову к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с нее более 1,3 млн рублей дохода, полученного преступным путем.