В Москве экс-замначальница ИФНС села на 8,5 лет за взятку в 1,3 млн рублей

В Москве суд приговорил бывшего заместителя ИФНС № 15 Елену Ишханову к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С сентября 2016 года по октябрь 2018 года Ишханова занимала должность начальника отдела ИФНС № 28 и неоднократно получала деньги от коммерсанта за совершение заведомо незаконного бездействия в интересах взяткодателя на сумму более 1,8 млн рублей.

Суд признал Ишханову виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также экс-замначальнику ИФНС на 5 лет запретили занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с Ишхановой более 1,3 млн рублей дохода, полученного преступным путем, и, согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ, отсрочил наказание бывшей сотруднице ФНС до достижения ее ребенком 14 лет.