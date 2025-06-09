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30 человек тушили квартиру на седьмом этаже в Москве, одного спасли

Днем 9 июня на пульт диспетчера ГУ МЧС РФ по Москве поступил сигнал о пожаре в квартире на Гжатской улице в доме №5/6 на 7 этаже. По указанному адресу оперативно выехали спасатели, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

Пожарные расчеты при проведении работ по тушению спасли человека, передан медикам.

В ликвидации пожара участвовали 30 человек, которые задействовали 10 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров.

О состоянии переданного медикам человека ничего не сообщается. Других пострадавших в данном пожаре нет.

Ранее в Москве произошел пожар на Пермской улице. В результате происшествия один человек погиб, еще 33 человека были спасены сотрудниками МЧС.