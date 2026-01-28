сегодня в 13:11

3 сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре

Во время крупного пожара, который произошел на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, пострадали три сотрудника предприятия, сообщает SHOT .

В среду сильный пожар разгорелся на автомобильном заводе в Калуге, который раньше принадлежал немецкому бренду Volkswagen.

Пострадавшие отравились продуктами горения. Их осмотрели медики, двое от госпитализации отказались.

Пожарные еще тушат огонь на заводе. Пожар начался на станке по утилизации пенопласта. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

Заводе сейчас принадлежит компании «АГР» — там производят автомобили Chery.

