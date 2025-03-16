3 села в Саратовской области из-за паводка остались без транспортного сообщения

В Ивантеевском районе Саратовской области произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай. Движения транспорта по нему нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он добавил, что еще нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка.

Глава области отметил, что перевозка людей и предметов первой необходимости проводится с помощью спецтехники профильных служб. Если будет дальнейшее повышение уровня воды, то организуют лодочную переправу.

Ранее сильное наводнение произошло в столице Индонезии. Уровень воды в Джакарте достигал 1,5 м.