3 села в Саратовской области из-за паводка остались без транспортного сообщения
В Ивантеевском районе Саратовской области произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай. Движения транспорта по нему нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Он добавил, что еще нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка.
Глава области отметил, что перевозка людей и предметов первой необходимости проводится с помощью спецтехники профильных служб. Если будет дальнейшее повышение уровня воды, то организуют лодочную переправу.
Ранее сильное наводнение произошло в столице Индонезии. Уровень воды в Джакарте достигал 1,5 м.