Сильное наводнение произошло в столице Индонезии

В Сети распространились видео с последствиями сильного наводнения в столице Индонезии Джакарте. На кадрах видно, что улицы затоплены, в некоторых местах уровень воды достигает до 1,5 метра, сообщает РИА Новости .

Сотрудники оперативных служб Индонезии при содействии местной полиции уже эвакуировали из опасной зоны более 1200 местных жителей. Люди вынуждены покидать дома из-за высокого уровня воды, который, несмотря на прекратившиеся дожди, пока не снижается.

На опубликованных кадрах видно, что вода покрыла все пространство. Местные жители передвигаются по затопленным улицам, где вода достигает им пояса.

По предварительным данным местной полиции, стихийное происшествие унесло жизни 26 человек. Более 100 тысяч человек остались без жилья. Всем эвакуированным гражданам предоставили места в пунктах временного пребывания.