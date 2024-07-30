3 машины разнесло по Волгоградскому проспекту в Москве после жесткого ДТП

ГАИ: водитель каршеринга пострадал при столкновении с двумя авто в Москве

В результате аварии с 3 машинами на юго-востоке Москвы один из водителей получил ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.

Столкновение двух автомобилей произошло на Волгоградском проспекте рядом с домом 122. Водитель машины Geely, арендованной в каршеринге, врезался в попутно следовавший BMW. После этого тот же автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi.

Наибольший урон получил водитель Geely. У него ранения различной степени тяжести.

Предположительно, авария произошла из-за того, что арендатор каршеринга не соблюдал дистанцию. В обстоятельствах столкновения разбираются работники ГАИ.

Ранее BMW протаранил два автомобиля в центре Москвы. В результате столкновения пострадали три человека.