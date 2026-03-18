3-й лишний: россиянка нашла камеру в самом романтичном месте съемной квартиры

Вопиющая история произошла с девушкой Оксаной из Краснодара, которая сняла квартиру с красивым видом в районе парка Галицкого. Над кроватью девушки повесили необычные часы, в которых она рассмотрела скрытую камеру.

Жилье Оксана нашла на популярной платформе, сразу договорилась о встрече с собственником. Во время просмотра выявили некоторые недочеты — на балконе не горел свет и громко гудел холодильник. Эти нюансы арендатору пообещали исправить.

На следующий день собственник заявил, что приедет вместе с электриком и привезет часы. Девушка сразу ответила, что ей не нужны никакие дополнительные девайсы. Однако мужчина подчеркнул, что это часы его покойного друга, ему нужно где-то их хранить.

«Перед этим мне собственник говорил, что электрик капризный. Нужно, чтобы меня не было дома, когда они будут делать работу, что также вызвало суперподозрение. Спустя время они не приехали. Собственник специально откладывал приезд, чтобы меня не было, уверяя, что он ничего не тронут, что все будет хорошо», — рассказала Оксана.

Собственник и электрик приехали, когда девушки не было дома, но присылали ей видеоотчет о работе. Арендатор появилась спустя 20 минут и заметила на стене в спальне часы. Подвох определила не сразу, но вещь ей не понравилась, поэтому решено было ее снять. Собственник предупредил, что часы можно убрать со стены, но важно поставить их на полку и не выдергивать из розетки.

«Когда я уже пригляделась к часам, сзади я обнаружила странные устройства. Там не было батареи, но был какой-то механизм, плюс камера на циферблате. Циферблат был черный, то есть ее не сразу можно заметить, и часы подключены к сети. Даже если ты выдергиваешь часы из сети, они продолжают работать», — с ужасом вспомнила Оксана.

Девушка отправила фото друзьями, а те за минуту нашли часы на маркетплейсе. За 10 тыс. рублей покупатель получает скрытую в девайсе видеокамеру, которая снимает 24/7, а управлять ей можно через приложение. Весь контент уходит в «облако». Оксана незамедлительно вызвала полицию и съехала с квартиры. Молчать девушка не стала. Она дала огласку ситуации, в том числе снялась на телевидении, где рассказала свою историю.

«Хочу предупредить всех, кто снимает квартиры, обязательно смотрите все, проверяйте, будьте осторожны!» — предупредила подписчиков жительница Краснодара.

