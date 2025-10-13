3 человека заживо сгорели после ДТП с фурой в Башкирии
Фото - © Госавтоинспекция Башкортостана
Три человека сгорели заживо в жестком дорожно-транспортном происшествии с фурой на трассе в Республике Башкортостан, сообщает UFA1.ru.
Авария произошла в понедельник около 10:00 на 1343 километре трассы М-5 «Урал» под Туймазами. В районе населенного пункта Кандры 25-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania.
В результате столкновения легковушку выбросило в кювет, после чего она загорелась. Водитель и два пассажира «Нексии» сгорели заживо в салоне автомобиля.
Согласно данным ГУ МЧС России по республике, одним из погибших в результате страшного ДТП оказался ребенок.
