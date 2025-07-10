3 человека обожгли ноги во время репетиции танца на фестивале Индии в столице

Три человека получили травмы, когда репетировали танец на фестивале Индии в российской столице. Они выступали босиком и сильно обожглись о раскалившуюся сцену, сообщает Baza .

Участники мероприятия должны были выступать на Манежной площади в Москве. Но они не приняли во внимание тот факт, что сцена значительно нагрелась из-за жары, после чего вышли танцевать босиком — индийские танцы исполняют именно в таком виде.

Таким образом, трое девушек обожгли ноги. Им оказали помощь сотрудники столичной скорой помощи.

Из-за полученных травм у коллектив не сможет поучаствовать в фестивале.

В российской столице 10 июля оказалось наиболее жарким днем в 2025 году. Температура выросла до 33 градусов тепла. 10 июля был побит рекорд жары 1996 года.