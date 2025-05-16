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3 человек экстренно доставили в больницу после взрыва на заводе в Башкирии

Троих человек экстренно доставили в больницу после взрыва на заводе по изготовлению парафина в Салавате в Башкортостане. Состояние у них тяжелое, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса в производственном здании. Там случилась разгерметизация печного оборудования. В результате здание разрушилось и начало гореть.

Сотрудники МЧС работают на месте. Под завалами может быть один человек.

Тушатся отдельно находящиеся очаги горения. Для ликвидации отправили 43 сотрудника МЧС, 17 единиц техники.

В Салавате взрыв и пожар случился на предприятии по изготовлению парафина «Свеча». Произошло частичное обрушение здания.