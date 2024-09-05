В предприятии на Дмитровском шоссе в Москве 29 раз отравились шаурмой

29 случаев отравления шаурмой было зафиксировано в предприятии общественного питания, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 2, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора .

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении данного предприятия. В результате была выявлена взаимосвязь между его деятельностью и случаями отравлений, которые произошли с 15 по 26 июля этого года.

Всего за это время шаурмой отравились 29 раз. Роспотребнадзор обратил внимание на то, что все, кто пострадал в результате употребления в пищу продукции данного предприятия, могут подать иск в суд о возмещении вреда здоровью и морального вреда.

Для этого ведомство рекомендовало обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Северном административном округе. Предварительно можно связаться по телефону 8 (495) 452-38-18.

Ранее в Татарстане 11-летний школьник съел шаурму, после чего почувствовал себя плохо. Он умер в больнице.