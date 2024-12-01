29 беспилотников противника уничтожили в России за ночь

Они перехвачены дежурными средствами ПВО. 20 аппаратов ликвидировали над Брянской областью, семь — над Калужской областью, по одному — над Смоленской и Курской областями.

Так, ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в России.

Ранее ПВО отражала массированный налет дронов ВСУ на Брянскую область. В результате нападения погиб ребенок.