29 беспилотников противника уничтожили в России за ночь
Над четырьмя российскими регионами минувшей ночью были сбиты 29 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Они перехвачены дежурными средствами ПВО. 20 аппаратов ликвидировали над Брянской областью, семь — над Калужской областью, по одному — над Смоленской и Курской областями.
Так, ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в России.
Ранее ПВО отражала массированный налет дронов ВСУ на Брянскую область. В результате нападения погиб ребенок.