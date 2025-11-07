27-летний житель Волоколамска хотел передать взрывчатку через тайник в Москву

В Люберцах задержали агента СБУ, который должен был передать СВУ в Москву

В Люберцах в Московской области силовики пресекли подготовку к теракту. 27-летний агент спецслужб Украины из Волоколамска должен был передать взрывчатку в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Мужчина инициативно начал переписываться с неизвестным человеком. Он согласился содействовать спецслужбам Украины.

По заданию куратора мужчина прибыл в гаражный кооператив в Люберцах. Там из тайника взял пакет со взрывчаткой.

Его мужчине нужно было привезти в Измайловский парк в Москве и по той же схеме, через тайник, передать дальше. Мужчину задержали, когда он выполнял поставленную куратором задачу.

Задержанный — житель Волоколамска. Его подозревают в приготовлении к теракту. Возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 205 УК РФ (террористический акт). Силовики разыскивают соучастников преступления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.