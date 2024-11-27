25 украинских дронов попытались атаковать юг России

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем. Вражеские дроны сбивали на протяжении двух часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники самолетного типа уничтожали и перехватывали 27 ноября с 08:30 до 10:30 по московскому времени. Российские войска пресекли попытки Украины совершить террористические атаки, заявили в оборонном ведомстве.

До этого министерство обороны докладывало, что за ночь над Россией ликвидировали 22 украинских беспилотника. Дроны противника уничтожали в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

26 ноября украинцы впервые атаковали Курскую область американским беспилотником Switchblade 600. Российские военные сбили его выстрелом из ружья.

