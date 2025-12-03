25 лет колонии: экс-губернатору Хабаровского края Фургалу ужесточили приговор

сегодня в 18:02

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал проведет в колонии 25 лет

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу вынесли приговор по новому делу. Ему окончательно назначили 25 лет лишения свободы с учетом уже имеющегося приговора об организации убийств, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бабушкинский районный суд Москвы признал Фургала виновным в организации преступного сообщества и хищении активов МСП Банка и Global Metcorp Ltd. По этому делу ему назначили 23 года колонии.

В 2023 году Люберецкий областной суд признал фигуранта виновным в организации убийств в 2004–2005 годах и приговорил к 22 годам колонии.

С учетом старого и нового приговоров экс-губернатору Хабаровского края окончательно назначено 25 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В деле об организации ОПГ и хищении средств есть и другие фигуранты. Им назначили различные сроки наказания.

Ранее квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги. Арестованное имущество продают по постановлению судебных приставов. Его начальная цена — 20,146 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.