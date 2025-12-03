25 лет колонии: экс-губернатору Хабаровского края Фургалу ужесточили приговор
Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу вынесли приговор по новому делу. Ему окончательно назначили 25 лет лишения свободы с учетом уже имеющегося приговора об организации убийств, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Бабушкинский районный суд Москвы признал Фургала виновным в организации преступного сообщества и хищении активов МСП Банка и Global Metcorp Ltd. По этому делу ему назначили 23 года колонии.
В 2023 году Люберецкий областной суд признал фигуранта виновным в организации убийств в 2004–2005 годах и приговорил к 22 годам колонии.
С учетом старого и нового приговоров экс-губернатору Хабаровского края окончательно назначено 25 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
В деле об организации ОПГ и хищении средств есть и другие фигуранты. Им назначили различные сроки наказания.
Ранее квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги. Арестованное имущество продают по постановлению судебных приставов. Его начальная цена — 20,146 млн рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.