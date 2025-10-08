Квартиру экс-губернатора Хабаровского края Фургала выставили на торги

Во Владивостоке продают квартиру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Жилье было выставлено на торги Росимуществом, сообщает «ФедералПресс» .

Арестованную квартиру продают по постановлению судебных приставов. Ее начальная цена — 20,146 млн рублей.

Жилье находится на улице Басаргина во Владивостоке. Площадь — 76,9 кв. м. Шаг торгов — 202 тыс. рублей, размер задатка — 3,022 млн рублей.

Основанием реализации недвижимости через аукцион стало постановление судебного пристава-исполнителя из Приморского края. У квартиры есть серьезные обременения: на объекте зарегистрированы 10 записей о запрете регдействий и два ареста. Еще за жильем числится большая задолженность по коммунальным платежам (свыше 132 тыс. рублей) и по взносам на капремонт (более 50 тыс.).

Прием заявок на покупку этой квартиры начался 6 октября, он продлится до 29 октября. Аукцион пройдет 6 ноября.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по ряду статей, в том числе за организацию убийств.

