22 мертвых дельфина найдено на Кубани с начала марта

На пляжах в Краснодарском крае с начала марта обнаружили тела еще 22 мертвых дельфинов, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на центр «Дельфа».

Таким образом, количество погибших китообразных выросло. В феврале на побережье Кубани было обнаружено 25 тел дельфинов.

Экологи считают, что увеличившееся число выбросов китообразных на берег связано с соответствующим сезоном, который длится в Черном море с марта по июнь. В свою очередь, на то повлияли ослабленный иммунитет у дельфинов после зимы, погодные условия и наличие рыболовных сетей.

Кроме того, на ситуацию повиляло загрязнение моря мазутом после крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе в 2024 году.

На Кубани продолжают очищать от нефтепродуктов пляжи и акватории. Каждый день сотрудники МЧС РФ обследуют около 970 км берега.