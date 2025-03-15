22-летний сын главы СвЖД отдал мошенникам 27 млн рублей по коду «поезд»

11 марта 22-летний Алексей получил телефонный звонок с предложением обновить привязку телефона к порталу «Госуслуги». Перезвонив по указанному номеру, он был шокирован информацией о якобы происходящих переводах средств с его счета некоему Денису Капустину*.

Особенно встревожился Алексей, когда при поиске в интернете обнаружил, что упомянутое лицо числится в списке экстремистов и террористов РФ. В итоге юноша передал крупную сумму мошенникам, используя кодовое слово «поезд».

Мошенники убедили Алексея Бурцева провести «легализацию» всех имеющихся у него дома денежных средств, угрожая в противном случае обыском. Для преступников удачно сложились обстоятельства: в квартире Алексея находилась крупная сумма наличных, предназначенных для покупки автомобиля BMW X5 по просьбе отца Павла и последующей отправки в Екатеринбург.

По требованию аферистов Алексей сфотографировал и упаковал в рюкзак 24 миллиона рублей, 14 тысяч евро и 3500 долларов. Затем он передал все деньги курьеру, который произнес условленную фразу «поезд».

Осознание обмана пришло к Алексею лишь спустя несколько часов. Обратившись за помощью в Центробанк, он получил рекомендацию незамедлительно заявить о случившемся в правоохранительные органы.

* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.