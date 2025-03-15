22-летний сын главы СвЖД отдал мошенникам 27 млн рублей по коду «поезд»
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Сын руководителя Свердловской железной дороги (СвЖД) Павла Бурцева Алексей отдал мошенникам 27 млн рублей, которые хранились дома. Злоумышленники «развели» молодого человека по стандартной схеме, попросив «задекларировать» наличность, пишет Baza.
11 марта 22-летний Алексей получил телефонный звонок с предложением обновить привязку телефона к порталу «Госуслуги». Перезвонив по указанному номеру, он был шокирован информацией о якобы происходящих переводах средств с его счета некоему Денису Капустину*.
Особенно встревожился Алексей, когда при поиске в интернете обнаружил, что упомянутое лицо числится в списке экстремистов и террористов РФ. В итоге юноша передал крупную сумму мошенникам, используя кодовое слово «поезд».
Мошенники убедили Алексея Бурцева провести «легализацию» всех имеющихся у него дома денежных средств, угрожая в противном случае обыском. Для преступников удачно сложились обстоятельства: в квартире Алексея находилась крупная сумма наличных, предназначенных для покупки автомобиля BMW X5 по просьбе отца Павла и последующей отправки в Екатеринбург.
По требованию аферистов Алексей сфотографировал и упаковал в рюкзак 24 миллиона рублей, 14 тысяч евро и 3500 долларов. Затем он передал все деньги курьеру, который произнес условленную фразу «поезд».
Осознание обмана пришло к Алексею лишь спустя несколько часов. Обратившись за помощью в Центробанк, он получил рекомендацию незамедлительно заявить о случившемся в правоохранительные органы.
* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.