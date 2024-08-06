22 беспилотника ВСУ ликвидировали в двух регионах РФ 6 августа
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Утром во вторник в Курской и Белгородской областях уничтожены 22 украинских дрона, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Летательные аппараты сбили дежурными средствами ПВО. 13 беспилотников ликвидировали над Курской областью, девять — над Белгородской областью.
Таким образом, ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки на территории страны.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что из-за атаки ВСУ на Суджу пострадали пять человек, из которых трое детей. Они госпитализированы.