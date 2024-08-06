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22 беспилотника ВСУ ликвидировали в двух регионах РФ 6 августа

Утром во вторник в Курской и Белгородской областях уничтожены 22 украинских дрона, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Летательные аппараты сбили дежурными средствами ПВО. 13 беспилотников ликвидировали над Курской областью, девять — над Белгородской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что из-за атаки ВСУ на Суджу пострадали пять человек, из которых трое детей. Они госпитализированы.