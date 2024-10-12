20 ученикам школы в Екатеринбурге понадобилась медпомощь из-за рвоты

сегодня в 14:56

Примерно 20 ученикам СОШ № 79 в Екатеринбурге понадобилась помощь медиков из-за возникших рвоты и недомогания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Точное число учащихся, столкнувшихся с ухудшением состояния здоровья, установят в ходе начавшейся прокурорской проверки.

Прокуратура оценит соблюдению требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации школьного питания. Будут приняты необходимые меры реагирования.

Кроме того, сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также проводят проверочные мероприятия.

Ранее в школе № 1 в городе Елизово на Камчатке ученики отравились из-за сальмонеллеза, 11 детей госпитализировали.