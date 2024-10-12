20 ученикам школы в Екатеринбурге понадобилась медпомощь из-за рвоты
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Примерно 20 ученикам СОШ № 79 в Екатеринбурге понадобилась помощь медиков из-за возникших рвоты и недомогания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Точное число учащихся, столкнувшихся с ухудшением состояния здоровья, установят в ходе начавшейся прокурорской проверки.
Прокуратура оценит соблюдению требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации школьного питания. Будут приняты необходимые меры реагирования.
Кроме того, сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также проводят проверочные мероприятия.
Ранее в школе № 1 в городе Елизово на Камчатке ученики отравились из-за сальмонеллеза, 11 детей госпитализировали.