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20 швов наложили пострадавшему от цирковой пантеры ребенку в Ангарске

3-летнему мальчику, который стал жертвой нападения цирковой пантеры в Ангарске, пришлось наложить 20 швов, сообщает Mash .

У ребенка диагностировали рваные раны на лице, голове и ногах, его состояние оценивается как стабильное.

Предварительно, у хищника есть прививка от бешенства, в этом плане пострадавшему ничего не угрожает.

Мать малыша рассказала, что была не в курсе его поездки в цирк. Туда мальчика привез папа, родители вместе не живут.

Отец ребенка решил сфотографировать его с «большой кошкой». В шапито знакомые мужчины достали животное из вольера для фотосессии, но оно бросилось на мальчика.

Позднее в цирке заявили, что пантера — частная собственность одного из артистов, в представлениях она участия не принимает.

По факту случившегося СК начал проверку. Виновникам трагедии может грозить до 6 лет тюрьмы.