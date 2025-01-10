20 нелегалов из Латинской Америки делали конфеты в Подмосковье

В Ногинске полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, 20 нелегалов из Латинской Америки трудились в цехе по производству конфет, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, 20 из них нелегально находились в России», — сказала начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она уточнила, что задержанных суд привлек к административной ответственности по статьям 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Каждого мигранта оштрафовали на 5 тыс. рублей. Всех позднее выдворят за пределы страны.

Сейчас полицейские проводят в отношении работодателя административное расследование, оно начато по статье 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).