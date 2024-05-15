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2 взрыва прогремели на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов

Утром в среду произошло два взрыва на территории топливной базы в Пролетарском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что ЧП случилось из-за атаки двух беспилотников.

«Возгорания топлива это не вызвало», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Прошлой ночью в России сбили 10 ракет ATACMS, 17 украинских дронов, противорадиолокационные ракеты HARM, управляемые авиабомбы Hammer и т.д.