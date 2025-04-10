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2 машины столкнулись на Профсоюзной улице в Москве

На Профсоюзной улице в районе дома 1/24 в Москве столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают представители городских служб. Выясняются обстоятельства, при которых произошла авария. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Движение по направлению к центру затруднено на расстоянии один километр. Оно открыто только по одной полосе из трех.

Ранее в Москве столкнулись два автобуса. Были госпитализированы 11 человек.