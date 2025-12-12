сегодня в 17:46

2 человека умерли от гонконгского гриппа в Дагестане

Гонконгский грипп пришел в Дагестан. От последствий болезни там скончались уже два человека, сообщает SHOT .

По предварительным данным, умершие не были вакцинированы. Всего в регионе за текущий эпидсезон ОРВИ зафиксирован 61 случай заражения агрессивной инфекцией.

Главная особенность гонконгского гриппа — быстрое начало болезни. При инфекции температура тела резко повышается до 39–40 градусов, появляется озноб и кашель. Заболевший чувствует слабость, сонливость, испытывает боль в горле, а также в голове, чаще всего в области лба и висков.

Медики напоминают о мерах профилактики и рекомендуют носить маски, избегать скопления людей, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что гонконгский грипп известен с 1960-х годов. Тогда он унес жизни нескольких миллионов человек.

