Гонконгский грипп: врач рассказала об особенностях нового вируса

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что гонконгский грипп известен с 1960-х годов: тогда он унес жизни нескольких миллионов человек, сообщает Life.ru .

«Это по-прежнему сезонный грипп, но более „капризный“ — H3N2 отличается высокой изменчивостью, хуже отвечает на вакцинацию при неудачном совпадении со штаммом в вакцине и чаще дает тяжелые осложнения у пожилых и людей из групп риска», — сказала специалист.

По ее словам, симптомы гонконгского гриппа мало отличаются от обычного: характерно резкое повышение температуры тела до 38,5–40 °C, сопровождающееся ознобом, общей слабостью, болями в мышцах и суставах, головной болью, сухим кашлем и першением в горле.

Наиболее серьезными рисками являются осложнения, такие как вирусная или бактериальная пневмония, ухудшение состояния при сердечно-сосудистых заболеваниях и хронических заболеваниях легких, а также декомпенсация сахарного диабета. В особой группе риска — люди пожилого возраста, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленной иммунной системой и страдающие от избыточного веса.

