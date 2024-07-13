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2 человека пострадали от взрыва газа в многоквартирном доме в Псковской области

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Опочка Псковской области. Многоэтажка не подключена к центральной газовой сети, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2А в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате ЧП погибших нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. От взрыва повреждения получили 3 квартиры и 2 припаркованных у дома автомобиля.

Глава региона отметил, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и через 15 минут ликвидировали возгорание.

Ведерников добавил, что жители многоэтажки покинули здание. При необходимости власти региона развернут пункт временного размещения. В ближайшее время прибудут специалисты для оценки состояния дома.