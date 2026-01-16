сегодня в 07:24

2 человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Корнейчука в столице, погибли два пожилых человека, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В результате ЧП погибли мужчина 1961 года рождения и женщина 1960 года рождения.

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точные выводы специалисты сделают после пожарно-технической экспертизы.

Ход и результаты начатой по данному факту процессуальной проверки находятся на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре.

Ранее один человек пострадал в результате крупного пожара в автосервисе в Раменском. Огонь охватил площадь свыше 600 «квадратов».

