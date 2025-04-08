19-летний петербуржец выпал из окна многоэтажки во время алкострима

Несчастный случай произошел в ночь на вторник в многоэтажке по адресу: Приморский район, проспект Королева, дом № 63, корп. 1. Под окнами жилого дома был обнаружен труп молодого парня, который погиб в результате падения с высоты.

Выяснилось, что 19-летний петербуржец ночью вел стрим в приложении Twitch и распивал алкоголь. Около часа ночи парень захотел выйти на свежий воздух, но вскоре передумал и решил открыть окно. Затем выпивший стример в прямом эфире покатился на компьютерном стуле, перевалился через открытое окно и выпал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту несчастного случая с гибелью молодого мужчины.