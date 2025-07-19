19 человек ранены в Дюссельдорфе после детонации пиротехники на ярмарке Происшествия сегодня в 11:31

19 человек получили ранения из-за детонации пиротехники на ярмарке в немецком Дюссельдорфе. Во время салюта один из фейерверков влетел в зал и сдетонировал посередине толпы, сообщает РЕН ТВ.

Травмы получили 19 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадал минимум один ребенок. Ранее молодые люди устроили массовую драку рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге. Они стреляли друг в друга из пиротехники.