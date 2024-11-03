19 беспилотников Украины ликвидировано в РФ за ночь
Прошедшей ночью в трех российских субъектах уничтожили 19 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Для этого использовали дежурные средства ПВО. 16 аппаратов сбили над Ростовской областью, два — над Белгородской областью и один — над Волгоградской областью.
Так, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористические атаки на территории страны.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по машине в Ясных Зорях в Белгородской области. В результате атаки был ранен водитель. Его госпитализировали.