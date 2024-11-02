Дрон ВСУ ударил по машине в Ясных Зорях, водитель попал в больницу
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Мирный житель пострадал при атаке украинских беспилотников на два населенных пункта в Белгородской области. Мужчину госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пострадавшего госпитализировали в местную амбулаторию, где врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь. В результате атаки ВСУ автомобиль полностью уничтожен.
Глава региона отметил, что также при атаке украинского дрона-камикадзе осколками посечены 7 автомобилей, которые были припаркованы у одного из предприятий в Шебекине.
Гладков добавил, что оперативные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки ВСУ на белгородские населенные пункты уточняется.