Дрон ВСУ ударил по машине в Ясных Зорях, водитель попал в больницу

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Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по Ясным Зорям под Белгородом

Мирный житель пострадал при атаке украинских беспилотников на два населенных пункта в Белгородской области. Мужчину госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшего госпитализировали в местную амбулаторию, где врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь. В результате атаки ВСУ автомобиль полностью уничтожен.

Глава региона отметил, что также при атаке украинского дрона-камикадзе осколками посечены 7 автомобилей, которые были припаркованы у одного из предприятий в Шебекине.

Гладков добавил, что оперативные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки ВСУ на белгородские населенные пункты уточняется.