18 украинских беспилотников уничтожено за ночь в РФ
Над четырьмя областями России прошлой ночью было сбито 18 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).
11 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.
Таким образом, российские военные пресекли попытки противника совершить террористические атаки в стране.
Ранее украинский дрон атаковал село Грузское в Белгородской области. Пострадал один мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями и переломом ноги.