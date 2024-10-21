18 украинских беспилотников уничтожено за ночь в РФ

Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

11 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.

Таким образом, российские военные пресекли попытки противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее украинский дрон атаковал село Грузское в Белгородской области. Пострадал один мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями и переломом ноги.