В результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель
В результате атаки украинского беспилотника на село Грузское Борисовского района Белгородской области пострадал мужчина, сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом госпитализировали в Борисовскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Информация о пострадавших уточняется.
Вечером 20 октября при атаке украинского дрона в Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия.