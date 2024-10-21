В результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель

В результате атаки украинского беспилотника на село Грузское Борисовского района Белгородской области пострадал мужчина, сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом госпитализировали в Борисовскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 20 октября при атаке украинского дрона в Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия.