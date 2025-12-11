18-летний зумер зарезал родственника в ходе ссоры в Люберцах

В Люберцах избрали меру пресечения 18-летнему юноше, который в ходе ссоры ударил родственника ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 8 декабря парень находился в квартире вместе с 63-летним родственником. У них произошел конфликт, в ходе которого юноша схватил нож и ударил оппонента в область спины. Потерпевший умер от полученных ран.

Фигуранта задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Парень на допросе признал вину. Его отправили под стражу на время расследования.

Ранее в Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать, потому что та заставляла ее выполнять домашние задания. Девочка разработала план расправы со своим 16-летним возлюбленным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.