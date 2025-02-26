18-летний москвич обманул мужчину, решившего обменять валюту по выгодному курсу

Полицейские задержали в Москве 18-летнего горожанина, которого подозревают в завладении денежными средствами 50-летнего жителя Подмосковья с помощью мошенничества, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Мужчина в одном из мессенджеров увидел предложение обмена валюты по выгодному курсу, он связался с незнакомцем. Для сделки житель Подмосковья приехал в одно из зданий на Пресненской набережной, там его встретил молодой человек.

После оформления документов мужчина передал деньги мошеннику, и тот зашел в кассу. Через некоторое время он вышел, сказал, что сейчас позвонит и вернется и ушел. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а житель Подмосковья понял, что его обманули, и пошел в полицию. Нанесенный ущерб составил 500 тыс. рублей.

Мошенника задержали на Симферопольском бульваре. Как рассказал молодой человек, в Сети он нашел подработку: она заключалась в том, чтобы встретить человека, который хочет обменять деньги, и под предлогом покупки валюты зайти в кассу, а затем перевести деньги куратору в криптовалюте. За это должны были заплатить 15% от украденной суммы, но после получения денег «работодатель» удалил всю переписку в мессенджере и перестал отвечать на звонки.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник под подпиской о невыезде, ему может грозить до 6 лет тюрьмы.