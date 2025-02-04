18-летний юноша избил и ограбил 15-летнего подростка в Кузбассе

В Белове 18-летний молодой человек ограбил своего знакомого, предварительно, нанеся ему множество ударов, сообщает Сiбдепо .

В управлении СК России по Кузбассу уточнили, что все произошло в прошедшие выходные возле торгового центра. Нападавший несколько раз ударил 15-летнего подростка по голове и лицу, после чего забрал у него телефон и деньги.

О случившемся юноша рассказал родителям, и они обратились в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».

Подозреваемый был задержан, и в настоящее время ведется сбор доказательств его вины. Обвиняемый сотрудничает со следствием. В данный момент рассматривается вопрос о мере пресечения. Принимаются меры для возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему.