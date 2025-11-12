18-летнего парня задержали в Москве за оправдание терроризма в Telegram

18-летнего жителя московского Кунцево Николая К. задержали и отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма из-за публикации в Telegram-канале с мемами. Он учился в колледже и руководил сообществом со 115 подписчиками, сообщает « Осторожно, новости ».

В мае Николай К. опубликовал критический пост, связанный с тем, что в Москве планируют замедлять мобильную связь из-за ударов украинских беспилотников. Парень написал, что «Киев должен снести н**** всех» и оскорбил президента РФ Владимира Путина.

К Николаю К. домой пришли работники ФСБ в конце октября. В его квартире устроили обыск, после чего отвезли в отделение полиции.

Там оформили по статье о «мелком хулиганстве» из-за «нецензурной ругани и размахивания руками», арестовали на 15 суток. Затем обвинили в оправдании терроризма.

Правоохранители просили заключить молодого человека под стражу. Однако суд отправил его под домашний арест.

