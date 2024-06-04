17-летнего юношу арестовали за нападение с мачете в Подмосковье

Суд в Подмосковье арестовал 17-летнего юношу, который напал с мачете на мужчину и девушку и ранил их, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ писали, что 2 июня ревнивый выпускник подкараулил бывшую девушку в подъезде. Увидев ее с новым бойфрендом, он напал на обоих. 25-летнему молодому человеку он отрезал два пальца, а девушку легко ранил. После сам сдался полиции.

Нападавшему в суде предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

Он арестован до 1 августа. Юноша признал себя виновным в нападении, но возражал против заключения под стражу, попросив суд о домашнем аресте.