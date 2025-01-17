16-летнюю держали в квартире и месяцами насиловали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 18-летний парень по подозрению в избиении и изнасиловании 16-летней девушки, сообщает 78.ru .

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она сообщила, что ее дочь удерживают в квартире дома № 78/5 на проспекте Луначарского. Также женщина утверждала, что несовершеннолетнюю избивают.

Правоохранители прибыли в указанное место. В квартире они действительно нашли пострадавшую. Также правоохранители задержали 18-летнего жителя Рязанской области и поместили в изолятор.

Девушку доставили в больницу. У нее ушиб грудной клетки и ссадины левого плеча. Несовершеннолетней оказали медицинскую помощь. Сейчас она находится дома в удовлетворительном состоянии.

Также мать пострадавшей рассказала, что задержанный в период с мая 2023 года по весну 2024 года несколько раз изнасиловал ее дочь. Ранее парень был судим за сбыт наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Грузчик изнасиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге. Это произошло в поселке Парголово 11 января.