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16-летний школьник пытался пустить под откос поезда в Северске

Подросток из Томской области открутил болты и гайки на рельсах в районе улицы Славского в Северске, сообщает Baza .

Это произошло в конце апреля — начале мая. Также 16-летний подросток разобрал стыковую накладку. Но железнодорожной катастрофы удалось избежать.

Позднее девятиклассника задержали. На него возбудили уголовное дело из-за приготовления к диверсии.

Ранее в Белгородской области резервный тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного на ж/д взрывного устройства.