16-летний школьник пытался пустить под откос поезда в Северске
Подросток из Томской области открутил болты и гайки на рельсах в районе улицы Славского в Северске, сообщает Baza.
Это произошло в конце апреля — начале мая. Также 16-летний подросток разобрал стыковую накладку. Но железнодорожной катастрофы удалось избежать.
Позднее девятиклассника задержали. На него возбудили уголовное дело из-за приготовления к диверсии.
Ранее в Белгородской области резервный тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного на ж/д взрывного устройства.