16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре по указанию неизвестных

Савеловская межрайонная прокуратура установила контроль над расследованием инцидента с поджогом в торговом центре на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, 16-летний подросток действовал по телефонным указаниям неизвестных лиц: пронес в кинозал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог.

В результате происшествия, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего и личностей организаторов преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.