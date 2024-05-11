16 дронов и 21 реактивный снаряд ВСУ ликвидировали в РФ ночью

Минувшей ночью в трех областях России сбили 16 беспилотников самолетного типа и 21 реактивный снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО. 21 реактивный снаряд и девять дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, семь беспилотников — над территориями Курской и Волгоградской областей.

Таким образом, российские войска пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в России.

Ранее ВС РФ предотвратили атаку противника реактивными снарядами и авиабомбами на Белгород. Всего было уничтожено 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, пять управляемых авиабомб и один дрон.