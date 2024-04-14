16 человек погибли в результате атаки ВСУ на Токмак

В результате атаки украинской армии на Токмак погибли 16 человек, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

В ходе спасательных работ сотрудники МЧС подняли 4 тела, среди которых один ребенок. Еще один человек скончался в больнице.

Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение.

В настоящее время спасательные работы продолжаются, сотрудники МЧС разбирают завалы.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые использовали снаряды GLSDB, поставленные Киеву странами НАТО при ударе по жилым кварталам Токмака в Запорожской области.

В результате ракетного удара по городу 12 апреля погибли 16 человек и 20 получили ранения.