150-килограммовый мужчина чуть не умер из-за фирменного шашлыка в Новосибирске

Новосибирские врачи почти 8 часов спасали 150-килограммового пациента, который приготовил фирменный шашлык и переел его до расслоения аорты с надрывом в нестандартном месте, пишет SHOT .

Известно, что горожанин приготовил фирменный шашлык не только для себя, но и для друзей. Во время застолья гости ели и распивали алкогольные напитки.

Через некоторое время хозяин дома почувствовал себя плохо и стал жаловаться на сильные боли в животе. В итоге пришлось вызвать скорую помощь и госпитализировать его в медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.

Хирургам потребовалось почти восемь часов, чтобы спасти жизнь пациенту. В настоящее время мужчина идет на поправку.