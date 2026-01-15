сегодня в 18:40

15 тысяч крабов сбежали из перевернувшегося грузовика в Ирландии

На севере Ирландии перевернулся грузовик, который перевозил 15 тысяч крабов. Ракообразные, общей стоимостью около 5,5 млн рублей, разбежались по дороге, сообщает РЕН ТВ .

Грузовик съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия вызвали ремонтную бригаду.

Им пришлось руками собирать крабов по трассе и полям, а также поднимать фургон. 10 человек на протяжении 18 часов пытались исправить ситуацию и складывали крабов в мешки.

В компании-перевозчике отметили, что им удалось сохранить 95% ценного груза.

