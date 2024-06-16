15-летний подросток пропал в Нижнем Новгороде

Пятнадцатилетний Даниил Мухин пропал в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Подросток ушел из дома 12 июня и не вернулся, сообщает pravda-nn.ru .

В настоящее время местонахождение школьника до сих пор неизвестно.

Даниил имеет рост 173 см, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Юноша был одет в белую футболку, темно-синие шорты и белые кроссовки с синей вставкой. С собой имел черный электросамокат и коричневый рюкзак.

При обладании какой-либо информации о местонахождении подростка нижегородцев просят сообщать по горячей линии поисково-спасательного отряда «Волонтер» 8 (831) 291 – 51-51 или инфоргу поиска +7 (904) 797 – 71-09 Светлана (Зумба).

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